San Valentino, cosa regalare al partner?

San Valentino si avvicina ed è sempre un'impresa decidere cosa regalare alla persona che si ama. Festa consumistica o meno, non c'è coppia che ad oggi non stia pensando a cosa fare il 14 febbraio e soprattutto cosa regalare al proprio partner. Ecco qualche idea originale.

Cena romantica con menù a tema

Se invece di regalare qualcosa di materiale preferite fare un'esperienza insieme al vostro lui/lei e sorprenderlo, potete sempre optare per una cena romantica in casa, e per l'occasione, magari, preparare un bel menù a tema. Il partner apprezzerà sicuramente l'amore e l'impegno che avete messo ai fornelli.

Centro benessere

Se invece cercate una piccola fuga dalla routine quotidiana senza allontanarvi troppo da casa, potete dare un'occhiata alle diverse offerte disponibili online in alcune strutture ricettive con annesse un centro benessere per un romantico percorso di coppia. Segnaliamo, ad esempio, Portopiccolo Spa By Bakel, che per l'occasione ha organizzato una serata speciale.

Regali tradizionali

Se invece volete rimanere sul tradizionale, ma siete ancora indecisi su cosa regalare al vostro compagno o alla vostra compagna, ricordate che i fiori sono sempre graditi, e magari anche un morbido peluche; inoltre, anche online troverete delle alternative economiche, interessanti, creative e tutt'altro che scontate. Per scoprirne di più leggi l'articolo dedicato: San Valentino, i regali di coppia più originali.

Regali fai da te

Infine, se volete personalizzare e rendere più originale il vostro regalo potete optare per il fai da te. Che sia un album fotografico che illustri la vostra storia, un portachiave a forma di cuore realizzato a mano (magari all'uncinetto), o un cd audio con tutte le vostre canzoni preferite e che ricordano momenti indelebili della vostra storia, potete completare l'opera con una deliziosa scatola di cioccolatini e un biglietto d'auguri che lasci il vostro partner senza fiato, magari con delle belle frasi romantiche.