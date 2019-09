Matrimonio, cinque passi per scegliere la bomboniera perfetta

Alla fine del giorno del matrimonio è, ormai, consuetudine ringraziare gli ospiti della loro presenza con un oggetto che funge da ricordo di quel momento importante. Oltre alla scelta della location, dello stile floreale e del menù, gli sposi dovranno, quindi, scegliere pure delle bomboniere da donare agli invitati. Vediamo insieme come scegliere questi regali in modo adeguato con cinque semplici mosse.

Definisci chiaramente lo stile del matrimonio

La cosa più importante e logica è che ogni elemento del matrimonio rispetti il file rouge che hai scelto per personalizzare l’evento. Pertanto, tutto deve avere uno stile ben definito. I dettagli dovrebbero seguire la stessa linea, per dare agli invitati un’impressione armonica e ordinata, per questo è importante che la bomboniera per i tuoi invitati rifletta lo stile del matrimonio e soprattutto, la tua personalità, i tuoi hobby ecc.

Stabilisci un budget

Il budget è un aspetto chiave dell’organizzazione di qualsiasi matrimonio, pertanto, stabilire una lista delle priorità di spesa aiuterà nella pianificazione del grande giorno. Se il budget non è molto alto, destinane buona parte prima agli aspetti più importanti, come l’abbigliamento, la location o il catering, e poi calcola con quello che rimane la spesa destinata ai regali per gli invitati. Se, invece, il budget non è un problema, ovviamente la varietà di scelta cresce a dismisura, e si può optare anche per oggetti di lusso, che di solito impressionano sempre tutti gli ospiti.

Trasmetti un messaggio

Scegli dei pensieri per gli ospiti che veicolino un messaggio. Puoi scegliere qualcosa che sia un simbolo della tua storia d’amore come, una tua foto con un messaggio, un collage, un CD con le vostre canzoni potrebbero essere i regali perfetti.

Il tipo di bomboniera

Se vuoi dare un senso al tuo regalo per gli invitati, puoi pensare alla persona in questione e personalizzare il regalo. Può essere una semplice lettera con poche righe che parla di quanto sia speciale quella persona per te o per la tua relazione, gli ospiti apprezzeranno sicuramente questo tipo di regali. L’altro dono tipico è quello che rappresenta la coppia e la loro storia. In questo caso, la bomboniera è pensata per lasciare un ricordo concreto dell’occasione.

Bomboniera solidale

La bomboniera solidale è fantastica per emozionare i tuoi ospiti e, allo stesso tempo, sostenere cause importanti sviluppate da organizzazioni che si dedicano ad aiutare gli altri. Questo regalo è la prova che il denaro che viene solitamente speso è stato investito per una causa importante.

Regali utili

I regali utili sono un’opzione ormai virale, dagli occhiali da sole alle utili agende. Lasciando da parte le bomboniere che solitamente si dimenticano in un cassetto per secoli, questi doni sono pensati per essere usati nella quotidianità, di modo che l’ospite mantenga sempre vivo il ricordo di quella giornata così importante.

Nessuna distinzione tra gli invitati

Non fare distinzioni nella scelta delle bomboniere per ogni invitato. Per evitare conflitti, meglio scegliere un unico regalo che possa piacere a tutti.

