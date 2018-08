Terza edizione di Ippodroland, questa sera a Montebello

Sarà gran festa per i più piccoli mercoledi 15 agosto all’Ippodromo di Montebello nell’ambito della terza edizione di “Ippodroland”, manifestazione ideata e allestita dalla Ricky Nicosanti Event. Nell’arco della serata con orario dalle 20 alle 23, tutti i bambini presenti potranno divertirsi gratuitamente saltando sui gonfiabili messi a loro disposizione, trucca bimbi, provare il tiro con l'arco a cura della compagnia arcieri Trieste e fare emozionanti giri sui pony, grazie alla disponibilità delle volontarie dell’Alpe Adria. Quest’ultimo è un circolo ippico denominato dei Volontari per la solidarietà, i cui istruttori da qualche anno gestiscono il prato interno all’anello della pista destinata alle gare di trotto, allestendo corsi di equitazione e favorendo l’approccio dei più piccoli con quei magnifici animali che sono i cavalli. Tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell’equitazione avranno perciò la possibilità di farlo gratuitamente e con l’accompagnamento di tecnici di assoluto valore che, nell’arco della stagione agonistica, impartiscono lezioni di equitazione di base, volteggio (ginnastica artistica a cavallo), attacchi, giochi pony per bambini dai 5 anni in poi e preparazione agonistica a concorsi di salto ostacoli, completo, dressage e volteggio. Ci sarà anche il face painting con la bravissima truccatrice Pamela di Gaia Eventi. A completare il programma sara' presente l'Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Trieste è una delle società arcieristiche con tradizione più lunga in Friuli Venezia Giulia, farà provare l'emozione di scoccare una freccia contro il bersaglio con istruttori c.o.n.i. Per la serata ci sarà anche la sagra della sardella con ospite il mitico Mago De Umago. Ricordiamo che martedi 21 agosto ci sarà l'ultima notturna di trotto della stagione estiva.