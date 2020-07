Richiesta Anf e 730: a Roiano un centro per aiutare la popolazione in crisi

In via Giacinti 30, zona Roiano, per aiutare la popolazione in crisi colpita da Cassa integrazione, l'Organizzazione Cobas Nordest FVG ogni sabato dalle 10 alle 13 per il periodo di luglio, su prenotazione assistera' alla compilazione del 730 e alla richiesta di ANF per tutti i lavoratori del settore commercio , trasporti, logistica e merci.

Contattare per prenotazione la mail cobasvertenzeve@gmail.com