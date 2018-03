Brick, cagnolino di 9 anni cerca una nuova casa

Brick meticcio di 9 anni, pesa circa 15kg, adottato da un canile quando aveva solo un anno.

Purtroppo per lui ora deve cercare una nuova sistemazione a causa di gravissimi problemi di salute della sua famiglia. «Non è la solita scusa: la situazione è davvero grave e vorremmo che Brick trovasse una super famiglia in modo da dare un minimo di pace ai suoi attuali proprietari».

Va d'accordo con gli altri cani ma non con i gatti. Bravissimo in casa, abituato anche ad andare in vacanza col camper.

Informazioni Associazione Progetto Magico - Annamaria 349 2681649