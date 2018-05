Enpa Trieste: cercasi adozioni responsabili per coniglietti

A.A.A. Adozioni responsabili per i coniglietti strappati a un destino infausto!

«Parlare di adozioni animali richiede sempre una certa attenzione, ma parlare di adozioni di conigli ci impone alcune osservazioni che non possiamo dare per scontate». Così inizia l'appello dell'Enpa Trieste sulla sua pagina Facebook.

«Innanzitutto il coniglio può essere un eccellente animale da compagnia ed è in grado di stabilire un forte legame affettivo con chi se ne prende cura, ama giocare ed interagire con le persone del nucleo familiare.

Deve essere lasciato libero in casa e la casa deve essere un ambiente sicuro in cui possa muoversi liberamente: la famosa casa a "prova di coniglio" . Sopporta bene le basse temperature, soffre piuttosto il gran caldo e gli sbalzi di temperatura possono essere causa di problemi».

«È un animale fragile, - spiegano i volontari - pertanto la manipolazione va fatta sempre con cautela, massima attenzione sopratutto per la manipolazione da parte di bambini piccoli, tenendo anche presente che, tranne rari casi, il coniglio non ama essere preso in braccio».

«Una dieta alimentare corretta -continuano - è fondamentale per la sua salute: il fieno deve essere sempre a disposizione in quantità illimitata, a questo si deve aggiungere erba fresca non contaminata da nessun prodotto chimico che sarà utile per il consumo dei denti. Le verdure fresche possono essere offerte nel caso in cui non sia possibile utilizzare l’erba: radicchio, insalata belga, coste, cicoria, broccoli, indivia, finocchio, sedano ecc. Le carote, contrariamente ai luoghi comuni, vanno offerte in piccolissima quantità in quanto molto caloriche; le foglie di carota, invece, sono un ottimo alimento. La frutta può essere causa di obesità e se ne sconsiglia la soministrazione in linea generale. Il coniglio va vaccinato e visitato regolarmente da un veterinario esperto e la sterilizzazione deve essere considerata un atto necessario ed opportuno».

«Se alla fine di questo post ritenete - concludono i volontari Enpa - che un coniglio possa essere per voi un buon compagno venite a trovarci e i nostri veterinari saranno a disposizione per tutti gli approfondimenti necessari. Visite ai coniglietti ospiti: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. Grazie per l'attenzione».