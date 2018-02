Priscilla simil pechinese di 5 anni. Va d'accordo con gli altri cani e con i gatti. Vaccinata e con chip. Visibile in prov di Gorizia.

«Purtroppo la famiglia è in grave difficoltà e per il bene della cagnolina si è deciso di trovarle una nuova famiglia. Non è sterilizzata ma cercheremo di provvedere quanto prima!». Associazione Progetto magico, informazioni: Margherita 3480622038.

