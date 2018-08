«Questi pacchi di aiuti alimentari appoggiati sul bidone dell'umido si trovano in via San Giacomo in Monte davanti alla farmacia».

Lo segnala con tanto di foto e video dei sacchi di riso, facenti parte degli aiuti dell'Unione Europea, Alessandro Tatarella che commenta: «La trovo una cosa davvero brutta, non è la prima volta che succede».

