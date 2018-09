Al via “L’ Opificio delle Scritture" di Marco Galati Garritto.

Quarta edizione per il laboratorio permanente delle scritture; l'attività riprenderà lunedì 17 settembre dalle 20 alle 22 al MetroKubo di via dei Capitelli 6563b. Una vera e propria “Palestra della scrittura” permanente, che ormai da quattro anni accompagna chi abita a Trieste verso una nuova prospettiva nel rapporto con le parole e le proprie storie personali e che l'anno scorso ha ospitato Paolo Rumiz. All'Opificio ci si esercita in una pratica della scrittura che coinvolge da chi ha ambizioni letterarie (sono 3 i partecipanti ad aver pubblicato con una casa editrice) a chi sceglie semplicemente di fare un percorso personale e vuole sperimentare qualcosa di nuovo. Marco Galati Garritto, di formazione filosofica e ideatore di percorsi di storytelling dal 2008, spiega come “Durante gli incontri non ci limitiamo a sondare le tecniche di scrittura creativa, ma le applichiamo ai nostri vissuti personali. In questo modo intrecciamo creatività, tecnica ed esperienza personale, vedendo come le scelte e le possibilità linguistiche traccino le nostre storie, sia su carta che nella vita reale”. Gli incontri si tengono ogni lunedì a partire dal 17 settembre, dalle 20 alle 22 al MetroKubo di via dei Capitelli 6563b. Per info e contatti staff@ddmagazine.it