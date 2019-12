Camion urta violentemente un'auto di fronte al bar Flavia: cercasi testimoni

Intorno alle 10:30 di oggi, 9 dicembre, un'auto è stata urtata violentemente di fronte al bar Flavia. La segnalazione ci arriva direttamente dal proprietario.

"Stamattina, esattamente davanti bar Flavia (strada per entrare in via Caboto) qualcuno ha violentemente urtato la mia macchina, un' ALFA 147. Molto probabilmente si tratta di un camion, un tir o uno spazzaneve arancione. C'erano tante persone che in quel momento sono passate in auto, tante si sono fermate a prendere il caffè. Se qualcuno avesse visto qualcosa, è pregato di contattarmi. Il messaggio è rivolto sopratutto a chi conosce i dipendenti di Acegas, dato che erano presenti sul luogo e che al hanno detto di aver visto l'accaduto". Per chi avesse notizie, contatti il numero di cellulare 3468046382.