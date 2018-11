Il mare straborda al Villaggio del Pescatore, il progetto delle barriere marine va avanti

Importante confronto questa mattina tra il Comune di Duino Aurisina, (presente il Sindaco Daniela Pallotta, l'Assessore alle Politiche del Mare Massimo Romita e l'ing. Marco Cartagine responsabile dei Lavori Pubblici del ufficio tecnico), e i progettisti incaricati dal Consorzio di Bonifica con in testa il direttore tecnico del Consorzio stesso Dott. Daniele Luis, per proseguire l'iter di approvazione del Progetto definitivo esecutivo delle Barriere di Ingressioni Marine del Villaggio del Pescatore. Fondamentale ora, anche alla luce di quanto accaduto nel mese di ottobre, che vi sia un accellerazione dell'avvio dei lavori.

Il cronoprogramma

Fitto incontro tecnico per la definizione di diversi aspetti, non ultimo il cronoprogramma degli interventi, che, a scanso di problematiche tecniche, dovrebbero avviarsi nel mese di marzo 2019 in linea con quanto prospettato all'atto della firma dell'accordo di convenzione a dicembre 2017 dal Sindaco ed il Consorzio stesso. Tempo necessario per adeguare i prezzi e i progetti a quanto già predisposto nel 2011, tenendo anche in considerazione i suggerimenti migliorativi proposti dalla cittadinanza attiva e dalle associazioni nautiche. "Fondamentale - ha sottolineato il Sindaco Daniela Pallotta anche in qualità di responsabile della Protezione Civile Locale che aveva coordinato gli interventi di ottobre di alta marea insieme al responsabile della Squadra Francesco Fattorello - che ora abbiamo una data definitiva di avvio di tale importante ed attesa opera che metterà in sicurezza ed in maniera definitiva il Villaggio del Pescatore".

I lavori per la popolazione residente

"Un'opera importante - ha ribadito Massimo Romita Assessore alle Politiche del Mare - che al pari di altre importanti opere seguite dall'Assessore Lorenzo Pipan, vedrà la luce nel corso del 2019. Abbiamo voluto, confrontarci con i tecnici, anche per pianificare in maniera precisa quelli che saranno i cantieri che interesseranno il Villaggio del Pescatore nella primavera del 2019 ovvero tale progetto e quello della riqualificazione della piazza, che salvo imprevisti vedrà l'avvio nel mese di febbraio. Una volta assegnati i lavori, sarà cura dell'amministrazione comunale di Duino Aurisina, presentare ai residenti del Villaggio del Pescatore e alle Società Nautiche tali interventi, al fine di evitare in seguito disservizi e problematiche legate alla viabilità e alla sicurezza dei cantieri".