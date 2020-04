Bivacchi e assembramenti in autostazione

L'autostazione e piazza della libertà a Trieste continuano ad essere terra di nessuno, dove assembramenti di ubriaconi e ciacigli di fortuna sono ormai la normalità. Sopratutto in questi tempi di Corona virus dove i controlli sono relativamente serrati e la cittadinanza è costretta a casa, questa gente gira spensierata con la birra in mano tra la stazione dei treni e l'autostazione degli autobus. Troppo degrado sta' attecchendo a Trieste e poi non ci sarà più modo di debellarlo. Una vergogna per una città come Trieste