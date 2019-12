Come in Dracula di Bram Stoker, la segnalazione dell'albero impalato in largo Barriera

Si sa, un albero è una ricchezza, un albero in città è una ricchezza in più. Ma davvero tutti la pensiamo così? In largo Barriera, davanti alla fermata dei pullman e del grande supermercato, nell'indifferenza di tutti c'è questo albero impalato con un palo di ferro della segnaletica stradale. Il cartello è ormai assente. Proprio come nella trama di Bram Stoker. Che male avrebbe generato quest'albero, lasciato così nell'indifferenza più totale?