Sospeso il campionato italiano della pasta, avviso a tutti i pubblici esercizi d’Italia

La prima competizione al mondo basata sulle recensioni riservata ai migliori ristoranti e chef di pasta in Italia e all'estero. Ogni anno selezioniamo i migliori pubblici esercizi e chef professionisti, con l’obiettivo di sottoporli alla valutazione di “recensori autorizzati". Il nostro progetto, si propone di promuovere l’accesso ai migliori ristoranti di pasta italiani, a seguito delle decisioni da noi condivise del Governo di sospendere fino al 3 aprile ogni forma di aggregazione e di chiudere i pubblici esercizi alle ore 18, riteniamo opportuno sospendere anche il nostro Campionato che riprenderà in concomitanza con il più famoso Campionato di calcio di Serie A a cui ci ispiriamo. Resta attivo il Campionato Italiano della Pasta all’estero. Per rimanere aggiornati visitare il sito internet www.campionatoitalianodellapasta.it.