Molly, cucciolona di 8 mesi, incrocio whippet/bracco. Abituata alla vita in giardino. All'inizio è un po' timida con chi non conosce, ma al contempo è molto vivace e piena di energie. Verrà affidata chippata e vaccinata in regione Friuli Venezia Giulia. Per info e adozioni: casafamigliaaen@gmail.com o messaggio privato in pagina AresNoah.