Luna, giovane cagnolina di taglia piccola cerca casa. Pesa 10 kg, è sterilizzata, vaccinata e microchippata.

Luna ha 3 anni e mezzo e va d'accordo con i suoi simili (con i gatti un pò meno), brava in casa e al guinzaglio.

Portata via dalla Serbia dove viveva da tempo, nessuno ha mai chiesto di lei nonostante sia una dolcissima cagnolina.

Ora Luna si trova in stallo da una volontaria in regione Fvg.

Informazioni e adozioni: Francesca 3385409919