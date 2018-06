Due maschietti dolcissimi di due mesi e mezzo cercano casa. La loro mamma pesa 15kg, perfettamente socializzati, abituati a rispettare anche i cani adulti. Vengono affidati con vaccino, chip e sverminazione.

Si affidano solo in regione Friuli Venezia Giulia, a famiglie disponibili a controllo pre e post affido e firma su modulo di adozione. Non solo giardino ma parte integrante della famiglia.

Visibili in provincia di Gorizia. Info associazione Progetto Magico Federica 3494997324