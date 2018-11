L'8 dicembre il concerto di Natale nella chiesa di Gretta

Volevo segnalare un concerto di Natale dal titolo "Re dei re" che si terrà ‪sabato 8 Dicembre alle 20.30‬ presso la Chiesa di Santa Maria del Carmelo a Gretta, durante il quale si esibiranno due cori giovanili: il Coro giovani di San Vincenzo de Paoli e il Coro della Parrocchia di S.Maria del Carmelo di Gretta. Al di là dell’aspetto puramente esecutivo o natalizio, l’idea che è alla base, e che è stato il motore del progetto, è quella di dare alle giovani realtà triestine che fanno musica uno spazio di espressione e un luogo ideale, per rappresentare che far parte di un coro non è soltanto un modo alternativo di fare musica, ma anche il luogo per condividere sani ideali e principi. Vi chiedo pertanto, se condividete questo progetto, di dare la giusta visibilità che merita, attraverso la vostra arte di fare giornalismo. Grazie Antonio Di Chiara (Direttore del coro Giovani di San Vincenzo e promotore del progetto)