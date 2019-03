"Ogni volta che guido in superstrada ho paura"

Abito in periferia e per scendere in città uso la superstrada (non sempre) sinceramente è una strada da paura alla mia età dopo più di 50 anni di patente con pochissime infrazioni, rispetto sempre il codice della strada per mia assoluta abitudine, ma percorrendo la suddetta mi sento uno stupidino. Tutti i veicoli in transito mi sorpassano e a volte molto pericolosamente, io comunque rispetto i limiti, ma mi sembra di essere in una pista da Formula 1 in quanto motorini, auto e camion hanno come minimo di velocità 80/100 km all'ora. Sinceramente dico che ho paura, ma a chi spetta il controllo? Grazie. Dell'Agnolo Luciano