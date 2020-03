"Noi chiusi in casa da oltre 10 giorni, invece molti anziani in giro", la segnalazione

Purtroppo in via Giulia si continuano a vedere diverse persone passeggiare per strada, soprattutto anziani, nonostante sia chiaro da settimane che bisogna uscire solo in caso di necessità. Onestamente, per me e la mia famiglia che siamo chiusi in casa da oltre 10 giorni, questo menefreghismo è inaccettabile. Bisogna fare qualcosa di serio. Grazie per la vostra attenzione.

Silvia