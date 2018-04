Bambù, simpaticissimo cucciolotto di quasi 3 mesi di taglia medio piccola, sui 15 kg da adulto, in cerca di casa.

Il piccolo verrà affidato chippato, sverminato e con primi vaccini in regione Fvg dopo colloquio preaffido.

Per informazioni e adozioni: casafamigliaaen@gmail.com o messaggio privato sulla pagina Facebook.