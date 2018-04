Penso sia importante segnalare il degrado di via del Bosco, piazza GAribaldi, e gli eventi delle ore serali che vedono persone di vari anazionalità scambiare materiale vario, e denaro. SArebbe bene migliorare le cose, per i giovani, per non farli cadere nei problemi della vita in certi luoghi di Trieste. E per rendere la ns città bella e appetibile per turisti e imprese, che aiutino a portare lavoro per tutti. Grazie