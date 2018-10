Penso sia ormai noto il continuo transito di migranti sulla via Alfonso Valerio. Sabato nelle prime ore della mattina, un folto gruppo di questi uomini hanno albergato tra le abitazioni, sulle scale della via Pagliaricci in alto (in prossimità della via Valerio) per ripulirsi prima di scendere verso San Giovanni, lasciando a terra, scarpe, vestiti garze e fazzoletti sporchi.