Due bus si scontrano in largo Barriera, nessun ferito

È successo intorno alle 15.20. Due autobus di linea, (Trieste Trasporti) la 23 e la 33, si scontrano. È successo perché l'autobus 33 è partito dal capolinea in un momento poco opportuno: la 23 stava per arrivare in fermata, quando la linea diretta a Campanelle è partita di colpo e, forse per distrazione, non ha visto che c'era un altro bus in arrivo. L'impatto non è stato molto forte: i due bus si sono scontrati, niente feriti, ma la 23 ha riportato vari danni, tra cui un vetro rotto. Dopo qualche minuto è giunto sul posto il veicolo di servizio della Trieste Trasporti, che ha provveduto a far spostare i due mezzi e a ripulire la strada dai vetri rotti.