Escrementi di cani vicini all'asilo in via Donadoni: "La puzza è molto forte"

Buongiorno, scrivo sperando che possiate informare mezzo stampa che stamane ho provveduto a contattare i Vigili e in seguito gli ausiliari di zona in quanto via Donadoni/via Vittorino da Feltre risultano essere pressochè impraticabili causa deiezioni di animali. In queste vie sono presenti una scuola elementare e una materna, e riuscire a non far calpestare escrementi ai bambini è quasi impossibile.

"La puzza è molto forte"

Nella zona della materna vi è una aiuola dove un ragazzo con tre cani è stato visto forzare la rete per farli deporre, senza poi pulire ovviamente, e al richiamo ha reagito con arroganza. L’aiuola confina con l’ingresso dell’asilo, e il puzzo è molto forte. Da ieri è stato affisso alla rete un cartello che diffidare dal fare entrare i cani, e stamane il regalo davanti alla portone di ingresso è quello che vedete in foto. Gli ausiliari di zona si sono attivati, questo vorrei si sapesse attraverso il giornale, sperando che in qualche modo possa essere un deterrente per chi inzozza le vie, compresa anche la zona davanti ai due ingressi della scuola elementare Gaspardis. Vi ringrazio, cordiali saluti Chiara Garrovo