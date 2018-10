"Flusso continuo di migranti"

Volevo segnalare il fatto che, soprattutto la domenica mattina, ma probabilmente anche nel pomeriggio, c'è un flusso continuo di profughi provenienti, penso, dal confine, che transitano a gruppetti di 2 o 3 per Mattonaia (davanti ai Silos), Strada della Rosandra, passano anche davanti al Pane Quotidiano e proseguono forse verso città. Non vedo mai macchine della polizia né dei carabinieri, mi chiedo: non sarebbe il caso di sistemare delle pattuglie in questi punti? Penso scelgano la domenica proprio perché più tranquilla....