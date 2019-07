"Scarsa istruzione civile", vernice sulla fontana pubblica di via Damiano Chiesa

Da un mese a questa parte la fontana posta in via Damiano Chiesa all'altezza dei civici 60-62 riversa in condizioni pietose. Tutto ciò è dovuto a un vicino con scarsa istruzione civile, che al posto di pulire gli atrezzi che ha usato per dipingere casa e lavarli nella sua propietà a deciso di pulirli nella fontana pubblica. Dopo aver capito di chi si trattava gli ho chiesto se poteva ripristinare e pulire ciò che aveva fatto. La sua risposta è stata "va via con l'acqua". Si noti come il tutto non sia mai andato via e la fontana rimarrà così affinché qualche pubblico ufficiale verrà a chiederne il ripristino.

Firmato Roberto via D. Chiesa 58