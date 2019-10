"Quando il gatto non c'è, i topi ballano", l'utilità dei felini nella lotta ai ratti

In merito alle numerose segnalazioni di ratti ormai in tutte le zone della città, persino sui tetti, devo dissentire con l'opinione espressa dal Comune e cioè che i gatti non sarebbero utili. Negli ultimi anni la campagna di sterilizzazione ha fatto sì che la maggior parte delle colonie feline della città scomparissero ed infatti di gatti non se ne vedono più. Questo perché enti ben pagati hanno sterilizzato 400 gatti all'anno.

L'esperimento di Ictp

A comprova di quanto sono indispensabili basterebbe assistere ad un esperimento fatto dalla Ictp, dove è stato chiaramente dimostrato che basta il ferormone del gatto per tenere lontano i ratti, non occorre nemmeno che il felino cacci attivamente il ratto, basta la sola presenza.

A Miramare

Solo a Miramare sono praticamente scomparsi, con grande imbarazzo quando i turisti fotografano le pantigane sugli alberi e noi raccontiamo che sono piccoli "cornuti della quercia" (tradotto dal tedesco). Certo non sono piccoli, ma cornuti sìcuramente. Sarebbe molto utile alla città che venissero sprecati meno soldi a vuoto per le sterilizzazioni e si lasciassero più gatti a pattugliare il territorio, che decisamente sarebbe un costo inferiore per la comunità e soprattutto igienicamente meno impattanti. D'altra parte la vecchia saggezza popolare ci ricorda che quando il gatto manca, i topi ballano. Grazie per l'attenzione.