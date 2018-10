Gruppi su Facebook utili: la vetrina di oggetti inutilizzati da alcuni ma ancora funzionanti.

PER IL BENESSERE DELLA COLLETTIVITA', DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI. DONARE PER INQUINARE MENO. Dopo millenni la nostra brama di energia e di oggetti ha divorato sempre più in fretta le risorse, al punto che la Terra, gigantesca batteria che si è caricata durante centinaia di milioni di anni di lenta attività, si sta «scaricando». I social network oggi si stanno imponendo anche come mezzo per la “rivalutazione” del sociale e della sua salvaguardia. In una società sempre più “eco”, diventa, appunto necessario riutilizzare le risorse a disposizione. Ecco come su Facebook ha preso vita il progetto de “Il Mercatino Del Regalo”, strutturato in gruppi regionali che si occupano di dare nuova vita agli oggetti usati, mediante il regalo. Perché gettare quando si può far felice qualcuno? Cose ingombranti delle quali non sai come liberarti possono essere utili ad altri che le portano via dicendo grazie! Nella società dei consumi, molte cose ancora utilizzabili occupano spazio in casa e spesso sono difficilmente smaltibili. Se hai roba ancora buona falla girare in un riciclo d'uso virtuoso! In questi gruppi puoi cercare oggetti e mettere roba che non vuoi più, tutto completamente e rigorosamente gratis! Stai traslocando e non sai a chi dare alcuni oggetti che non ti servono più? Hai cambiato i mobili e non sai a chi dare quelli vecchi? Vuoi evitare di mandare in discarica o peggio ancora, in pasto ad un inceneritore degli oggetti? Oppure sei alla ricerca di qualcosa in regalo da altri utenti? Allora "QUESTO TE LO REGALO" è il gruppo giusto a cui iscriverti! *Come trovare i gruppi su Facebook, digita su “cerca:QUESTO TE LO REGALO+la tua regione. ATTUALMENTE CONTA 18 GRUPPI, TRA CUI ANCHE IL FRIULI VENEZIA GIULIA 10.210 BASILICATA 14.650 CALABRIA 19.200 LAZIO 13.500 LOMBARDIA 42.250 MOLISE 15.520 PIEMONTE 19.140 PUGLIA 54.500 VENETO 10.200 TOSCANA 10.510 ABRUZZO 4.100 CAMPANIA 21.800 MARCHE 9.200 LIGURIA 12.400 SICILIA 9.210 PELOSI 23.102 Per adottare animaletti. Recente progetto dell'organizzazione sono "LE BANCHE DEL TEMPO", Un sistema in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi, saperi. Definendola quindi come: “una libera associazioni tra persone che si auto-organizzano e si scambiano tempo per aiutarsi soprattutto nelle piccole necessità quotidiane”. Anna ha bisogno di un idraulico perchè il suo lavandino perde acqua, Mauro ha bisogno di ripetizioni per la sua bambina: e decidono di "scambiarsi" il loro tempo, quantificando a grandi linee il lavoro l'uno dell'altro. E ancora c'è chi offre ore di baby-sitter, la realizzazione di una torta di compleanno, la potatura di una siepe e così via. Lo staff di QUESTO TE LO REGALO ITALIA.