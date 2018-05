I primi 50 anni del Rotaract Club Trieste

Il giorno 19 maggio 2018 nella cornice dello Yacht Club Adriaco si è svolta la ricorrenza dei primi 50 anni del Rotaract Club Trieste. Infatti fu fondato nel 1968. E' il club partner del Rotary International ed è composto da giovani, studenti e professionisti, dai 18 ai 30 anni di età. Le attività improntate al servire la comunità con iniziative di interesse sociale e solidale come i banchetti stagionali per la raccolta di fondi (azalee, mimose, stelle di Natale, arance ecc,) o altre manifestazioni di generosità personale come le donazioni di sangue, sono integrate dalla acquisizione della capacità di leadership e dalla abitudine ad agire in squadra. Il presidente del Rotaract, Agostino Rodda ha ricevuto una targa commemorativa dai rappresentanti dei Rotary Giuliani, Fulvio Zorzut, Paolo Battaglini e Paolo Puppi.