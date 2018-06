Furto in via Veruda: scassinato il furgone dell'idraulico Aldo

Furto nella notte tra il 24 e il 25 giugno in via Veruda. Ad essere derubato Aldo Amabile di professione idraulico al quale è stato scassinato il furgone di lavoro parcheggiato sotto casa.

La mattina preso attorno alle 8 l'uomo avvicinandosi al mezzo si è immediatamente accorto della portiera scassinata lato guida e che tutti gli oggetti tra cui cellulari della ditta erano spariti.

Aldo a questo punto è andato subito a controllare le telecamere che aveva installato sulla sua abitazione e che puntavano il furgoncino.

«Dal filmato - afferma- si può vedere attorno alle 2.20 di notte il ladro che dopo aver strappato la maniglia si gettava dentro il furgone e accendeva una torcia iniziando a rubare tutto il possibile».

Oggi, 26 giugno, l'uomo è andato quindi alla caserma dei Carabinieri per denunciare il furto.

«Fortunatamente - dichiara Aldo - non è riuscito ad entrare nella parte posteriore del furgone,dove erano stipate strumentazioni e utensili molto costosi».

«Il ladro - racconta ancora - indossava un cappellino con visiera, uno zainetto ed aveva con sè una torcia».

«Dopo aver pubblicato le foto su Facebook del ladro,- aggiunge - mi hanno telefonato una decina di persone per dirmi che la notte del 24 giugno sono stati derubati da questo individuo, li ho invitati ad andare a denunciare».