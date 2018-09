Non raggiunge l'Istria a causa di una gara ciclistica, la "denuncia" di una lettrice

oggi, domenica 23 settembre, centinaia di automezzi italiani e sloveni non hanno potuto oltrepassare la zona di Capodistria a causa di una gara ciclistica che bloccava la strada di Villa Decani-Bertocchi, per capirci, quella che percorre chi non ha la vignetta autostradale. Ebbene, decine di poliziotti ci impedivano di proseguire verso la Croazia, senza indicarci alcuna deviazione! è legale tutto ciò? avrebbero dovuto aprire un varco di pochi km in autostrada, se proprio si era deciso di far passare i ciclisti (per 4-5 ore!) , guarda a caso, proprio dove passano quelli che non vogliono pagare la vignetta. non si fa! scorretti!