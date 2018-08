Nuova fontana a Sistiana mare

progetto di recupero delle fontanelle e abbeveratoi promosso dal Comune di Duino Aurisina. La fontanella in ghisa di proprietà del Comune di Duino Aurisina era attesa da anni degli utilizzatori della Baia di Sistiana, più volte danneggiata nel corso tempo, era oramai rimasto solo un tubo per dissetare gli avventori. "Proprio dalle piccole cose, a cui stiamo prestando la massima attenzione, vogliamo dare un segnale di cambiamento, nonostante le mille difficoltà nel rimettere in sesto una macchina amministrativa in grande difficoltà. Ha commentato il Sindaco Daniela Pallotta, che già negli scorsi mesi aveva presentato il progetto di recupero delle fontane ed abbeveratoi storici. E' sicuramente solo l'inizio di un importante lavoro sinergico di recupero di tutte le aree". "Sembra una semplice fontana, ma così non è, da quando sono consigliere comunale ho sempre lottato con fatica per farla sostituire e renderla decorosa - ha sottolineato Massimo Romita Assessore delegato per i Servizi sul Territorio, - rappresentava un simbolo del NOSEPOL, che oggi forse non c'è più. Con un costante lavoro, di programmazione stiamo cercando di portare avanti diversi progetti di riqualificazione a breve, medio e lungo termine". Ieri, nell'ambito della Conferenza di Servizi seguente al Tavolo del Mare, abbiamo potuto programmare e condividere con tutti gli attori della Baia, pubblici e privati, la predisposizione di azioni congiunte per la pulizia, il ripristino del sentiero, la viabilità e la condivisione dei progetti per la sicurezza, che già a breve vedranno la luce."