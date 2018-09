Invasione di zanzare al cimitero di Sant'Anna

(Segnalazione di una lettrice)

Giornate da dimenticare per chi, come la nostra lettrice, in questi giorni si è recato al cimitero di Sant'Anna in visita ai propri cari. La foto parla chiaro e sembra che ci sia una vera e propria invasione di zanzare.

"Vado al cimitero ogni tre mesi, ma una cosa del genere non mi era mai capitata". Ci ha raccontato una lettrice che ci ha segnalato il problema delle zanzare." La foto l'ho scattata ieri. Sono andata a visitare alcuni parenti ma purtroppo ad un certo punto sono dovuta scappare dopo soli dieci minuti ".

Un problema non da poco per chi è allergico alle punture di vespe, api e zanzare, e per chi, soprattutto in questo periodo, è impensierito dall'attuale problema legato alla cosiddetta "febbre del Nilo". Ricordiamo, ad ogni modo, che al momento non c'è nessun caso registrato a Trieste.