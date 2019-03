Monumento a Maria Teresa, il comitato ringrazia i lavoratori del museo

Per il concorso per l’erezione di un monumento a Trieste dedicato a Maria Teresa d’Austria da noi indetto, per ben due settimane siamo stati ospitati assieme alle cinque opere esposte al Palazzetto Leo sede del Museo d’Arte Orientale. Molta è stata l’affluenza di pubblico durante le giornate della sua apertura e molte sono state le ore trascorse a supportare la gente per esaudire le loro richieste e anche per controllare che tali opere non venissero danneggiate accidentalmente.

Angeli custodi

A fare da “Angeli Custode” assieme a noi c’è stato un gruppo d’addetti del Museo che ci hanno supportato con professionalità, cortesia e grandissima simpatia. Riteniamo sia doveroso da parte mia e di tutto il Comitato ringraziare pubblicamente queste persone per l’impegno profuso sia durante il periodo sopra citato e sia per quello prestato il giorno delle elezioni che ci ha visto tutti assieme assistere le tantissime persone che erano in fila in attesa di votare. Penso sinceramente che un esempio di giovani come questo fa ben sperare per il futuro e spero francamente che ogni nostro museo cittadino abbia delle persone così proprio adesso che la nostra città sta vivendo un momento di grazia a livello turistico.( mi scuso ma nella foto ne manca uno che in quel frangente non era presente)

Fabricci Paolo Membro del Comitato per l’erezione di un monumento a Trieste alla memoria di Maria Teresa d’Austria