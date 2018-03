Muggia:presto un´altra Bronx? "Ci stiamo lavorando!",potrebbero rispondere I ladri gia attivissimi nella cittadina da inizio febbraio .I furti , numerosi, ma non tutti dichiarati, sia in centro che nelle periferie,in villette e condomini.Porte scardinate , come in v.Colarich, o finestre sfondate come in via D´´Annunzio ;in assenza dei proprietari in pieno giorno,ma anche di sorpresa nel bel mezzo della notte ;le persone sole ed i vecchi, le prede piu´´ facili. Forze dell Ordine efficienti ma scarsissime , decurtate all´ osso due anni fa.Mezzi della Volante, per immediati interventi, a livelli imbarazzanti.Nel fine settimana un solitario ,sfortunato addetto, regge il forte.Tutti non armati ,completamente in balia dei malviventi. Muggia,cittadina oasi di pace, nello spazio di un mese e´´ diventata un piccolo Bronx, o,per restare in Italia, un novello Zen? I Muggesani hanno paura e non si sentono protetti. All ´´argomento della raccolta differenziata si aggiunge ora quello bruciante di incursion in casa. Ma i servizi dove sono? L´ assessore alla Polizia locale Decolle ridimensiona la situazione:"Non c´e´´ stato alcun incremento di furti". Buon materiale per Maurizio Crozza! G. Corica