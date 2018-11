"Togliere l'obbligo dello sloveno a scuola, un fatto gravissimo"

Scriviamo a nome dei genitori dei bambini che frequentano le sezioni slovene presso le scuole d'infanzia comunali di Trieste. Per quanto riguarda gli asili comunali l'attuale regolamento in vigore prevede che, per le sezioni slovene, il personale educativo e di supporto abbia un'ottima conoscenza dello sloveno. In questi giorni sono trapelate notizie sulla bozza del nuovo regolamento, in discussione in questi giorni. Abbiamo appreso quindi un fatto gravissimo: dal nuovo presunto regolamento è stato tolto l'obbligo della conoscenza dello sloveno, aprendo, di fatto, la strada all'eliminazione di queste sezioni, che ormai sono storiche e lasciando i genitori nel dubbio di quale lingua parleranno i loro figli a scuola da settembre. Siamo fermamente convinti che la tutela della minoranza slovena parta dalla tutela del diritto dei nostri bambini a ricevere un'educazione nella loro lingua madre, come sancito dai vari accordi e leggi in essere e questa modifica è un atto deplorevole.

Erica Tedeschi, Benedetta Busticchi Elisa Rocco,

Rappresentanti delle sezioni slovene di Dijaski Dom Modra delfin Oblak Niko