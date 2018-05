Oggetti rinvenuti ad aprile: un cellulare, un orologio, una fede nuziale e tanto altro

Il Comune di Trieste informa che nel mese di aprile 2018 sono stati rinvenuti sulla pubblica via i seguenti oggetti: un telefono cellulare, una fede nuziale, un orologio da donna, una catenina d'oro, degli occhiali, chiavi e vari altri oggetti.

Gli oggetti potranno essere ritirati dai legittimi proprietari presso presso l'Ufficio oggetti rinvenuti in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Piano ammezzato – Stanza 37, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

Altri oggetti rinvenuti sono visibili presso la Trieste Trasporti Spa in via dei Lavoratori 2.