"Ogni volta che piove forte la strada a Mattonaia si allaga", la segnalazione

Ogni volta che piove forte, la strada in località Mattonaia si allaga al punto di dover scendere in strada e favorire il deflusso dalle griglie con una ramazza, dato che il Comune non le pulisce mai. Risultato? Acqua sporca fino sopra le caviglie o impossibile uscire. Le persone che tornano a casa a piedi non hanno strade alternative, per cui fate un po' voi come possa sentirsi una persona anziana o una mamma con il bimbo in passeggino. Immaginate anche la stessa cosa quando fuori ci sono 10 gradi. Ancora peggio ovviamente. Possibile che non si possa fare nulla?