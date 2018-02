E´ iniziata ieri nel Comune di Muggia la petizione popolare sulla raccolta differenziata. I cittadini firmatari della presente petizione , da sempre sensibili all´ ambiente,esprimono preoccupazione per il sistema di raccolta differenziata porta a porta , disposto dal Comune , e ne chiedono la revisione totale. Il sistema previsto chiede ai cittadini di conservare i rifiuti in diversi contenitori di grossa portata ,o ,in altri casi, in sacchi ,all´ interno delle proprie case , fino all´arrivo degli operatori ecologici, con tutti i conseguenti disagi sanitari e di sicurezza che ne possano derivare . Considerando che non si tiene conto delle dimensioni esterne ed interne delle abitazioni, dell´uso forzato di cortili,giardini ed orti come deposito rifiuti,con danno al decoro e valore degli immobili, ritenendo che non si prendano in considerazione abitazioni in zone isolate ,e che non si siano soppesate le esigenze di locali pubblici ed a gestione di beni alimentari che siano in necessita ´´di smaltimento immediato,crediamo che questa gestione creerebbe forte disagio e rischi igienici ed ambientali,in caso di ritardo nella raccolta, causato da maltempo, scioperi o altre cause di forza maggiore. FAVOREVOLI ALLA PROTEZIONE DELL AMBIENTE e alla raccolta differenziata ma CONTRARI all´´attuale sistema, CHIEDIAMO che venga sospeso immediatamente il sistema di raccolta porta a porta e che Giunta e Consiglio Comunale si concertino con i cittadini e la ditta incaricata per soluzioni alternative. I moduli saranno a disposizione dei cittadini presso esercizi commerciali della cittadina di Muggia.