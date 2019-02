Il pioppo di piazza Sansovino non andava tagliato

Una foto recente del vs giornale illustra il grosso albero inclinato sulla destra, si trovava in piazza Sansovino, e forse si poteva evitate di abbatterlo. il pioppo vive bene anche se potato drasticamente, mi chiedo se il Verde Pubblico del Comune non abbia valutato di effettuare una potatura prima di optare per il taglio? Ho visto il tronco mozzo e il legno appariva sano. Va fatta la manutenzione prima di eliminare una fonte di ossigeno, sennò qua la qualità dell'aria non potrà che peggiorare. e spero che non si non lucri sulla legna da ardere..