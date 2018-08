La sicurezza a Duino

Pur riconoscendo il ruolo di controllo e di vigilanza della Capitaneria di Porto, non possiamo accettare passivi l eliminazione del presidio della Polizia Marittima di Duino. In diverse occasioni abbiamo coinvolto con mozioni in Provincia e Comune le istituzioni per non diminuire il Presidio in un area particolarmente delicata come quella del territorio comunale. Condividiamo le prese di posizione dei Sindacati sulle le politiche nefaste in termini di sicurezza degli anni passati, continuano a produrre i suoi danni. Un 'ridimensionamento' quello delle squadre nautiche decisa su scala nazionale negli anni scorsi e' stata piu' volte contestata. Il gruppo consigliare di FORZA DUINO AURISINA contesta con forza tale chiusura che rappresenta un segnale pericoloso di abbandono del territorio. Il nuovo Governo ha dato dei segnali forti di cambiamento e di nuovi investimenti per la sicurezza in particolare con la volonta' di rafforzare i presidi esistenti e con un graduale rafforzamento del personale. Siamo sulla stessa linea del Sindaco Daniela Pallotta che ha riaffermato la volonta' di avere sul territorio Presidi che garantiscano la sicurezza della popolazione e del territorio stesso.