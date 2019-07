Ricoverato e operato a Cattinara: "Grazie per l’umanità e la professionalità dimostrata"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la segnalazine di un nostro lettore: "Buongiorno in questi giorni sono stato ricoverato e di seguito operato presso la chirurgia vascolare della torre sita al 10 piano di Cattinara. Volevo ringraziare tutto il personale dai medici agli infermieri agli oss per l’umanità e la professionalità dimostrata, mi sono stati vicino e mi hanno coccolato come dei veri amici un grazie di cuore siete splendidi".

Oltre ai ringraziamenti allo staff medico, il cittadino ha anche aggiunto una nota sui turni del personale: "Una nota che mi sento di denunciare riguarda il servizio notturno come è possibile che di notte rimanga una sola infermiera quando dico una vuol dire senza aiuto alcuno con malati da seguire anziani,operati, alcuni con demenza senile quindi dare le medicine cambiare pannoloni rispondere alle richieste varie seguire chi si alza e questo per circa 11ore. Credo deve essere modificata anche perché se chi è di turno si sente male cosa può succedere? Grazie”