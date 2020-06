"Appuntamento impossibile" per la carta di identità elettronica

Di solito cerco di risolvere i problemi rivolgendomi direttamente agli uffici e alle persone deputate. Se ciò risulta impossibile mi vedo costretta a fare questa segnalazione. È da circa un mese e mezzo che sto cercando di contattare il Comune di Trieste per il rinnovo della carta di identità elettronica. Durante l'emergenza coronavirus gli uffici erano chiusi al pubblico, ma comunque lo Smart working era in atto. Da un paio di settimane una voce telefonica registrata risponde che ti richiameranno per fissare un appuntamento. Appuntamento che mai non arriva. Ho inviato diverse mail di sollecito rappresentando la necessità di avere il documento valido per l'estero entro il mese corrente. Ho inviato una mail anche al Responsabile del procedimento che non si è curato di darmi una risposta. Telefono ogni giorno al numero indicato sul sito, ma nessun operatore risponde. Il rilascio delle carte di identità è un servizio pubblico essenziale e come tale deve essere garantito. Non è possibile che ci si preoccupi di aprire osmizze,..oppure un portale per gestire le prenotazioni al pedocin ( Bagno La Lanterna)e non si abbia altrettanta cura per servizi indispensabili. Cosa deve fare un cittadino? Rivolgersi direttamente al Sindaco perché risolva la questione?