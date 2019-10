"Alcool e rifiuti alla rotonda del Boschetto nell'indifferenza delle autorità", la segnalazione di un lettore

E' ormai da tempo che un gruppo di alcolisti si riunisce quotidianamente nei paraggi del giardino di strada di Guardiella/ viale al Cacciatore/ rotonda del Boschetto per consumare, sin dalle prime ore del mattino e fino a tardo pomeriggio, bevande alcoliche, senza curarsi del fastidio arrecato a chi abita negli appartamenti vicini o ha necessità di passare in zona.

Oltre agli schiamazzi e alle sporcizia lasciata a terra, la presenza indisturbata di numerose persone sotto l'effetto dell'alcool rappresenta evidentemente anche un problema di sicurezza dato che il controllo su se stesse e sui cani di grossa taglia che le accompagnano può non essere assicurato. Famiglie, anziani ma anche tutte le altre persone di fatto non passano più per quel tratto di strada perché si sentono minacciate. Le autorità tutte sembrano totalmente impotenti. Dubbi anche sui servizi sociali che dovrebbero occuparsi di questa piaga sociale.