Anziano con demenza senile multato, la figlia: "Un po' di buon senso e umanità"

In data 3 maggio c.a. (domenica), mio papà di anni 85, con un problema accentuato della memoria, vivendo tra l'altro con la moglie disabile e pertanto avendo la necessità di usare la propria auto (anche se raramente), è uscito di casa per recarsi a far la spesa, non ricordandosi che era domenica e che anche il giorno prima la sottoscritta aveva provveduto ad effettuare la spesa per loro conto. Nelle vicinanze della propria abitazione si è imbattuto in una pattuglia dei cc di via Tominz, Trieste, che non hanno esitato a multarlo per l'uscita di casa.

Per quanto sopra esposto, capisco la ferrea applicazione delle disposizioni di Legge che vigevano in tale data ma anche un po' di buon senso associato ad un pizzico di umanità non guasterebbero, anzi valorizzerebbero l'opinione attuale che la cittadinanza ha nei confronti del personale preposto a tali compiti istituzionali.