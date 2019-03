Le immagini che allego sono di ieri lunedì 4 marzo intorno all'ora di pranzo. Percorro spesso la scala dei Giganti e oltre alle numerose scritte deturpanti sulla pietra, vedo la spazzatura lasciata con noncuranza dagli incivili che usano la fontana e la terrazza e le scale per i loro banchetti notturni. Non credo sia un bel biglietto da visita per la città. C'è un cartello "Telecamera Amica", mi chiedo a cosa serva la telecamera, ammesso che ce ne sia una. Grazie per l'attenzione.