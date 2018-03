Simba, meticcia di taglia piccola di 5 anni. «Bravissima in casa, non si sa di averla..quando ti avvicini per accarezzarla ride! Va d'accordo con i bambini. Ideale per qualsiasi famiglia».

Sterilizzata vaccinata e con chip. Visibile in provincia di Gorizia.

Per informazioni: associazione Progetto Magico, Margherita 3480622038