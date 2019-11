"Sosta selvaggia" in piazza della Borsa, la segnalazione

Corso Italia, capolinea della 25. La corriera é costretta a fermarsi in mezzo alla strada perché la fermata é occupata. Occupata come al solito, come ogni giorno, come quasi tutte le fermate degli autobus e non solo. Il tutto sotto gli occhi di una municipale impotente. Il problema è cronico a Trieste, ma Trieste non è l'unica città d'Italia intasata dal traffico, eppure ciò che si vede ogni giorno per le nostre strade è desolante. Per me questo è degrado urbano.