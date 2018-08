Sportello del Cittadino per Associazione Veritas

Si è attivato a Trieste un ufficio decentralizzato indipendente della Associazione Veritas nella sede del Centro Sinistri Condivisi, centro stragiudiziale che aiuta le persone a risolvere casi di malasanità e incidenti stradali in via Palestrina, 3 Cosa è la Associazione culturale Veritas? è una associazione che agisce sul territorio nazionale, legalmente registrata con sede a Roma che difende i cittadini dagli abusi di atti d’ufficio da parte di enti nazionali o locali che nella loro buona fede seguono regole e leggi che sono in contrasto con Diritti Internazionali o addirittura Diritti inviolabili dell’Uomo e il Diritto Naturale. Da 5 anni l’associazione riesce con successo a difendere il cittadino da multe o cartelle esattoriali che sono in contrasto con le stesse leggi del Buon Senso. Mi spiego meglio, se parcheggi male una auto e non fai danni a nessuno.. vuol dire che non hai parcheggiato male la tua automobile, chi te lo fa credere dandoti una multa vuole solo ricevere soldi. Con molta probabilità non sai ancora che le richieste di denaro di qualunque entità e inviate da chiunque sono regolate prima da leggi prevalenti e successivamente direzionate da leggi subordinate (Decreti, Codici ecc.) Quando le leggi “che stanno in basso” vanno in contrasto alle leggi “che stanno in alto”, la legge che sta in basso è corrotta quindi inapplicabile (legis corruptio). Tutta la sfera della condotta umana è dunque posta sotto la direzione della legge naturale: se la legge fatta dall’uomo (legge positiva) discorda da essa, non erit lex, sed legis corruptio. Fonte Treccani L’Associazione culturale Veritas trasmette attraverso campagne, seminari, conferenze, eventi culturali, servizi, e le attività la conoscenza del Diritto e delle Leggi nelle forme più semplici al cittadino, ma anche a coloro che nell'espletamento dei loro incarichi Comunali, Regionali, Ministeriali e Governativi, in buona fede pensano siano giuste ed invece sono inapplicabili e da rigettare. Prendete appuntamento nel nostro ufficio Sportello del Cittadino al numero 040 2418516 o indirizzo email: centrosinistricondivisi@gmail.com e iniziate a conoscere i vostri Diritti al sito https://www.associazioneveritas.org (segnate per l’iscrizione la referenza: cocioale o centrosinistricondivisi) Alessandro Valerio